Corsera - A Insigne 40 mln in 5 anni: Toronto ha dato una scadenza a Lorenzo

L’edizione odierna del Corriere della Sera si sofferma sul tema relativo al possibile addio di Lorenzo Insigne al Napoli. Da Toronto è pronto per il capitano azzurro un contratto di 5 anni da 10 milioni di dollari canadesi lordi a stagione, come base fissa, più sei di bonus legati a gol e assist. In totale 40 milioni di euro. Il giocatore non ha molto tempo, gli americani aspettano una risposta entro qualche settimana.

Il trasferimento avverrebbe soltanto a giugno, visto che Insigne ha deciso di terminare la stagione con il Napoli, al compimento del suo decimo anno in maglia partenopea. Qualora arrivasse il sì definitivo, il contratto andrebbe depositato entro marzo (termine di chiusura del calciomercato Usa).