Corsera - ADL ha capito che invio pec per rinnovo Spalletti è stata mossa azzardata

La cena di venerdì scorso tra Spalletti e De Laurentiis poteva suggellare una nuova intesa. Così evidentemente non è stato e Spalletti ha chiesto a lui di chiarire i termini del rapporto. De Laurentiis non si è fatto aspettare. Meno di un mese dopo aver esercitato l’opzione unilaterale per il rinnovo del contratto di un altro anno, si è (quasi) arreso all’idea che la sua era stata una mossa azzardata. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.