CorSera - Caso Juventus: la Procura non trova la 'carta' di Ronaldo nei documenti sequestrati

Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto su quella che è stata definita, nelle intercettazioni della Procura di Torino, "la famosa carta che non dovrebbe esistere". Il giornale spiega che però gli inquirenti non trovano questa 'carta' di Cristiano Ronaldo, nonostante l'analisi dei documenti sequestrati alla Juventus sia finita.

Le ipotesi: potrebbe essere un accordo di buonuscita, o uno su stipendi dilazionati della primavera del 2020. Ai Magistrati adesso interessa capire come sia stata registrata a bilancio.