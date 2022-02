CorSera - Cessione Atalanta, la plusvalenza dei Percassi: da 14mln a mezzo miliardo

Il pacchetto di maggioranza dell’Atalanta sta per passare di mano: questione di ore e la nuova proprietà sarà a stelle e strisce, scrive quest'oggi il Corriere della Sera sottolineando che le probabilità che l’affare si chiuda sono vicine al 90%. La città per ora "mostra sentimenti e reazioni diverse: stupore e incredulità in primis. L’Atalanta è sempre stata considerata patrimonio della città, come le sue Mura, bergamasca come la mamma o la fidanzata. Sono ore delicate, tanto che il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori si chiude a riccio dietro un cortese, ma ferreo «no comment al momento".

Ma perché l’Atalanta, da anni un modello di perfetta sostenibilità finanziaria, avrebbe deciso di imboccare una strada del genere? Non per necessità: "I bilanci della società mostrano una redditività in netta e costante progressione. Palcoscenici mai calcati, primi posti in classifica, ambizioni internazionali hanno segnato via via un punto di non ritorno per la società bergamasca che, dopo aver percorso e battuto tutte le strade di crescita di ricavi possibili, ha rivolto lo sguardo altrove.

Certo è che la stima di mezzo miliardo di euro dell’intero il pacchetto azionario, fa dell’Atalanta dei Percassi la plusvalenza più imponente mai realizzata nel calcio italiano. Per acquistare la società dalla famiglia Ruggeri nel 2010, Antonio Percassi sborsò 14 milioni di euro".