CorSera, Condò: "Il Napoli è il favorito, in questo mese ha le ultime sfide dure"

Paolo Condò tra mosse presenti e future. Il giornalista, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato degli allenatori e della lotta Scudetto indicando il Napoli di Conte come vero favorito per il titolo: "Il Napoli è il vero favorito per lo scudetto, specie se nel prossimo mese saprà dribblare gli ultimi nomi pesanti sul suo cammino". La priorità di De Laurentiis poi sarà la permanenza di Conte.

L'Inter dovrà pensare a rinnovare la rosa, il Milan invece dovrà pensare a ricostruire scegliendo bene direttore sportivo e allenatore. E l'idea di Condò è chiara: "Roberto De Zerbi. Sta facendo bene a Marsiglia, nel suo dna tecnico il Milan è ben presente, e fra lo Shakhtar in tempi di guerra e l’Olympique che è sempre un bell'ambientino ha dimostrato di sapersela cavare ovunque. Sarebbe ora di dargli una grande chance".