CorSera - Conte è l'incubo della Juve. Il successo in Coppa è stato l'inizio della fine

L'incubo della Juventus si chiama Antonio Conte. Il Corriere della Sera evidenzia come il 9 febbraio con il successo in Coppa Italia e le scintille tra Conte ed Agnelli sia iniziato il declino dei bianconeri che ora possono solo vincere e sperare in un passo falso di Atalanta, Milan o Napoli. Quella rivincita dopo essere stati maltrattati in campionato sembrava l'inizio di un testa a testa, ma così non è stato perché per la squadra di Pirlo sono arrivate 5 sconfitte e 3 pareggi. Il danno economico e di immagine dovuto alla mancata qualificazione in Champions League potrebbe diventare più duro di un campionato perso dopo nove scudetti ed adesso il terrore che ad estrometterla possa essere Antonio Conte è sempre più grande.