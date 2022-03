CorSera contro Insigne, Immobile e Jorginho: "Una fuga! Che caduta di stile..."

Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e Jorginho hanno lasciato in anticipo il ritiro di Coverciano e non prenderanno parte alla trasferta in Turchia

Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e Jorginho hanno lasciato in anticipo il ritiro di Coverciano e non prenderanno parte alla trasferta in Turchia. Una scelta che scatena le critiche del Corriere della Sera: "Colpisce, invece, la fuga di qualche azzurro, non degli acciaccati Verratti, Berardi e Gianluca Mancini, ma di Jorginho, Immobile e Insigne, che non hanno brillato a Palermo e hanno pensato bene di evitarsi il viaggio in Turchia. Forse è un segno di resa. Sicuramente una caduta di stile".