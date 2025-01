CorSera - Corsa a Garnacho, il Napoli non molla: ADL ha un'ultima speranza

vedi letture

Il Napoli non molla Alejandro Garnacho, con patron De Laurentiis che si attende un'apertura da parte del Manchester United. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera.

"Il Napoli non ha perso le speranze di arrivare a Garnacho nonostante le richieste proibitive dello United. Aurelio De Laurentiis confida che si abbassino le pretese dei Red Devils, tanto più che ieri hanno concluso un’operazione storica per il Lecce. L’esterno danese dei salentini, scoperto da Pantaleo Corvino, è stato ceduto per 38 milioni (fra parte fissa e bonus) agli inglesi. Un vero capolavoro".