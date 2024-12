CorSera duro: "Motta con un mercato sontuoso fa peggio di Allegri! Dove sono gli opinionisti compiacenti?"

La Juventus non va oltre il pareggio contro il Bologna, ottenendo un punto nei minuti di recupero dopo esser stata sotto praticamente per tutta la partita. Dure critiche per Thiago Motta da parte del Corriere della Sera: "I loggionisti dello Juventus Stadium che fischiavano Allegri anche quando vinceva la Coppa Italia — e oggi alcuni di loro girano per i salotti tv ingaggiati come claque del nuovo che non avanza, Thiago Motta —, devono cambiare copione. Anche perché l’allenatore della Juve non ha certo bisogno di critici compiacenti, primo perché è bravo di suo e poi si vede che se ne infischia bellamente dei giudizi altrui, positivi o negativi che siano.

[...] Decisamente più vivace e organizzato il Bologna di Italiano della Juve di Motta che, nonostante un sontuoso mercato, si riduce a vivacchiare in una classifica poco onorevole, con sette punti di distacco dall’Atalanta (e a quota meno 9, brrrr che freddo, rispetto a quella di Allegri lo scorso anno…). Più intelligente guardare avanti e darsi una sistemata".