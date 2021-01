Corsera ed il solito rimpianto di Gattuso: "Ci manca sempre il veleno sotto porta"

Napoli scatenato, il Cagliari regge solo un tempo. Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera, che si sofferma sulle parole nel dopo gara di Rino Gattuso: "Non basta mai a Rino Gattuso, rilassato finalmente per i 4 gol che il Napoli ha rifilato al Cagliari, ma sempre critico su quello che poteva essere e non è stato.

Sui rischi corsi e sui soliti errori. 'Ci manca sempre il veleno sotto porta', bacchetta i suoi a fine gara. Difficile dargli torto: alla Sardegna Arena il Napoli battezza il nuovo anno dominando la partita in lungo e in largo, ma sprecando dieci occasioni nel primo tempo, mettendo a segno un solo gol con Zielinski, su sponda di Petagna".