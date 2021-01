Corsera - Fiducia a metà, serve battere il Parma per dare solidità alla panchina di Gattuso

Una fiducia a metà per la squadra e per Gattuso dopo la vittoria sullo Spezia che permette alla squadra di accedere alle semifinali di Coppa Italia. Questo il pensiero del Corriere della Sera, che nella sua edizione odierna scrive: "Nonostante le amnesie, il Napoli taglia il nastro della semifinale (sfiderà l’Atalanta, primo confronto in casa mercoledì prossimo) e incassa per metà la fiducia del club e quella dell’ambiente.

Sarà necessario ripetersi domenica in campionato contro il Parma per rimettere in piedi una stagione troppo altalenante e dare ulteriore solidità alla panchina di Rino Gattuso" si legge sul quotidiano.