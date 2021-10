Corsera - Gasp, Mou, Spalletti espulsi: non sanno perché

Gasp, Mou, Spalletti espulsi: non sanno perché. Questo il titolo significativo che il Corriere della Sera in edicola sceglie per raccontare la controversa domenica arbitrale sui campi di Serie A.

Uno è rosso di rabbia, gli altri due di certo non di vergogna perché né Mourihno né Spalletti pensano di aver detto nulla di offensivo all’arbitro Massa. E neppure Gasperini a Marinelli, a dirla tutta. A fine serata tocca la stessa sorte a Simone Inzaghi.

Tutti e quattro vanno via dal campo espulsi e amareggiati, l’allenatore dell’Atalanta più degli altri. Ed è il primo ad aprire al tema dell’incomunicabilità con gli arbitri. Gasperini è una furia: "Questi signori non ci mettono mai la faccia e la loro parola vale più di quella di chiunque altro. Inaccettabile essere buttati fuori da ragazzini a cui neanche si può controbattere. Basta difenderli, facciano anche loro i professionisti". I protagonisti in panchina della sfida tra Roma e Napoli provano a tenere toni più soft. La linea è comune: "Non abbiamo capito perché siamo stati buttati fuori". Da tutti viene invocata la chiarezza, per andare oltre l’equivoco.