Corsera - Giusto il pari, Napoli a corto di ossigeno e schiacciato nella propria metà campo

Il Napoli si illude e spreca, il Cagliari rimedia al 94’. Titola così l'edizione odierna del Corriere della Sera il suo pezzo dedicato alla sfida del Maradona nel quale si legge: "Classifica corta e calendario favorevole, i partenopei sono obbligati a reagire. Ma la delusione per aver sciupato punti fondamentali per la rincorsa al quarto posto è inevitabile.

Era un testacoda: il Cagliari guadagna un punto d’oro per la salvezza, anzi per la prima volta nel 2021 lascia la zona retrocessione; il Napoli interrompe sul più bello il suo sogno di fine stagione. Pareggio alla fine giusto, meritato dai rossoblù: coraggio e determinazione soprattutto nella ripresa, con Nainggolan ispiratore della manovra mentre il Napoli rimane schiacciato nella propria metà campo ed è in debito di ossigeno".