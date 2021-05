Corsera - ADL con Lotito e Barone isolati e zittiti nella loro guerra contro Gravina e Dal Pino

"Con i conti devastati dalla pandemia e costi del lavoro che gravano sui bilanci in maniera non più sostenibile, ora che il calcio è a un passo dal collasso, i presidenti di A ritrovano all’improvviso il senso dell’unità". Scrive così l'edizione odierna del Corriere della Sera sulla riunione che ha coinvolto i presidenti nella giornata di martedì: "Riunitisi ieri di persona, dopo tre mesi di assemblee in videoconferenza dominate da veleni e contrasti, i club stanno lavorando a un documento programmatico che ha per obiettivo quello di giungere alla sostenibilità del sistema.

Isolando e zittendo il gruppo dei guerrafondai formato da Lotito, De Laurentiis e Joe Barone che hanno criticato la gestione di Gravina e chiesto invano la rimozione di Dal Pino, le società si sono concentrate sulle riforme da attuare. Nel documento in via di formulazione si pone il focus sui costi da abbattere, il taglio degli stipendi, la riforma del campionato (da portare a 18 squadre o condito da una nuova armonizzazione fra promozioni e retrocessioni), i rapporti con gli agenti, il salary cap da chiedere alla Uefa".