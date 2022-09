CorSera - Il delitto perfetto: è la vittoria dei nuovi e dell'organizzazione di Spalletti

Il Napoli batte in rimonta la Lazio e piovono complimenti, soprattutto per Kim e Kvaratskhelia, autori dei due gol, e Luciano Spalletti.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere della Sera oggi in edicola analizza così in breve il successo degli azzurri:

"Tra Lazio e Napoli, messe a specchio tatticamente, è stata la qualità a fare la differenza. La qualità del gioco per la squadra di Sarri (finché è durata); dei singoli (un georgiano e un coreano) e dell’organizzazione per quella di Spalletti capace di confezionare il delitto perfetto. Subisce, soffre e va sotto: l’aggancio di Kim, il sorpasso è opera del solito Kvaratskhelia, al suo quarto gol. In testa alla classifica (con il Milan) ci va il Napoli, aspettando la Roma e l’Atalanta".