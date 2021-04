CorSera - Il Napoli si morde le mani: è entrato tardi in partita contro una Juve ferita

Tanti rimpianti per il Napoli dopo il ko con la Juventus. L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "La squadra di Gattuso si morde le mani per essere rientrata in partita troppo tardi, con il rigore segnato da Insigne all’89’, dopo un primo tempo remissivo. La lunga rincorsa azzurra si blocca così al cospetto di Madama ferita, una squadra che mostra per larghi tratti quello che poteva essere e non è stata mai fino in fondo: imperfetta, sprecona, ma capace di strappare alla grande con le proprie accelerazioni, specialmente sulle fasce".