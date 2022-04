Corsera - Il Napoli si piega e forse si spezza: ennesima prova opaca dei big

"La sconfitta del Napoli contro la Fiorentina, Spalletti lo sa e lo dice anche, decreta forse l’addio ai sogni di gloria"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si piega e forse si spezza: questo il titolo scelto dal Corriere della Sera per raccontare il ko interno degli azzurri contro la Fiorentina: "Se non è una sentenza, poco manca. La sconfitta del Napoli contro la Fiorentina, Spalletti lo sa e lo dice anche, decreta forse l’addio ai sogni di gloria di una squadra che, ancora una volta, si ferma sul più bello.

Si ferma mentre l’entusiasmo popolare è alle stelle e il Maradona torna a riempirsi. L’allenatore aveva avvertito: "Il treno passa una volta sola". La sconfitta, la quinta in campionato sul terreno di casa, è figlia della battaglia persa a centrocampo contro un avversario con muscoli ed energia (nei duelli fisici Lobotka da solo non può bastare) e dell’ennesima prova opaca dei cosiddetti big, calciatori come Fabian Ruiz e Zielinski, da cui è lecito aspettarsi di più.