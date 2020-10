Corsera - Il Napoli soffre, Politano azzecca il colpo vincente

"Il Napoli soffre la Real Sociedad, ma Politano azzecca il colpo vincente". Scrive così l'edizione odierna del Corriere della Sera, che analizza la vittoria esterna degli azzurri in Europa League: "A volte basta un solo colpo, che sia di fortuna o di ingegno, per portarsi avanti. Quasi inaspettatamente. Succede al Napoli sul campo della Real Sociedad, dopo aver subito per oltre un tempo il pressing e il palleggio degli avversari. Il gol europeo è di Politano, che spiazza Remiro e anche Sagnan. E permette al Napoli sogni più tranquilli, va a giocarsela con il Rijeka (sconfitta dall’Az Alkmaar).