Corsera - Insigne ha atteso invano una nuova offerta di ADL

Lorenzo Insigne, guarito dopo la positività al virus, si prepara a giocare l’ultima sfida con la Juve della carriera. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che racconta così gli ultimi giorni del capitano: "A metà settimana sbarcherà in Italia il presidente del Toronto, Bill Manning, che venerdì a Milano incontrerà l’agente dell’attaccante, Vincenzo Pisacane. La strada è tracciata, tanto più che la squadra che milita nella Major League ha migliorato la sua proposta: contratto di 5 anni con ingaggio lordo da 11,5 milioni di euro più 3,5 di bonus facilmente raggiungibili.

Insigne, che ha atteso invano una nuova offerta da De Laurentiis — che non ha alzato la proposta da 3,5 milioni più bonus —, è pronto a vestire la maglia numero 10 dei canadesi. Non è l’unico giocatore della A a cui il Toronto è interessato, anche Criscito sarebbe in partenza.