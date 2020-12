CorSera - Inter, Conte fa 50 col Napoli: parte la caccia a un nuovo obiettivo

"Inter, Conte fa 50 e parte alla caccia del 5° successo di fila" scrive il Corriere dello Sport. Stasera contro il Napoli, Conte toccherà le 50 panchine nerazzurre ma per le statistiche sono 49 perché a Parma, a giugno, fu squalificato, e guardò la sfida dalla tribuna del Tardini. Il bottino in campionato? 31 vittorie, 13 pareggi e 5 sconfitte per una media punti a partita di 2,16. E oggi Conte andrà alla ricerca della quinta vittoria consecutiva, provando a eguagliare quanto gli riuscì nel dicembre del 2019.