CorSera - Inter-Napoli, sfida tra super attacchi: Gattuso pensa a esclusione a sorpresa

L'edizione odierna del Corriere della Sera commenta così la sfida tra Inter e Napoli in programma questa sera: "Al Napoli manca Osimhen e potrebbe non partire dall’inizio Fabian Ruiz, decisivo nella vittoria di Coppa Italia dello scorso febbraio. La sfida resta comunque tra i reparti offensivi, perché la nuova filosofia è segnare sempre di più. L’Inter ha l’attacco migliore del campionato con 29 reti, il Napoli è il secondo con 26. Si gioca senza tatticismi, per vincere e rischiando, anche oltre il lecito".