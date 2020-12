CorSera - Inter, notte stramba e felice: Gattuso è una furia per due motivi

L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza così la gara del Napoli contro l'Inter, definita, per i nerazzurri, "la notte perfetta". Il quotidiano scrive: "L’Inter, senza incantare, vince lo scontro diretto con il Napoli e arriva a un solo punto dal Milan che a Marassi, contro il Genoa, non va oltre il pareggio. È una notte stramba ma felice, quella dei nerazzurri. Il massimo risultato con il minimo sforzo. Il Napoli ha molti rimpianti. E Gattuso, alla fine, è una furia. Non tanto per il fischio di Massa nell’azione decisiva (il fallo di Ospina su Darmian è evidente) quanto per l’espulsione di Insigne che insulta il direttore di gara".