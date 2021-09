CorSera: "Italia, una ripartenza lenta. E Qatar 2022 si complica"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina analizza la situazione dell'Italia dopo il pari contro la Bulgaria. La ripartenza è una maledizione per gli Azzurri e Mancini che ne ha vinta una sola su quattro ed il pari complica la corsa verso il Mondiale in Qatar. Domenica a Basilea non si può fallire lo scontro diretto dopo aver inciampato al Franchi a causa di troppa foga che si è trasformata in imprecisione. La manovra a tratti è stata anche a buona velocità, ma è mancata la stoccata decisiva. Ad ingannare tutti ci si è messo anche l'inizio gara con Jorginho che faceva girare bene il pallone, Verratti che metteva piede in tutte le azioni, Barella lesto negli inserimenti, ma errori in serie nell'azione di contropiede dei bulgari ci condannano a un 1-1 che brucia. Anche nell'82 e nel 2006, dopo i trionfi Mondiali, avevamo pareggiato la prima nelle qualificazioni. Un'amara coincidenza.