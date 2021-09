CorSera - Juventus forte anche senza mezza rosa: avrà un 11 di grande valore

Senza Cuadrado (gastroenterite) e Chiesa (flessori), Massimiliano Allegri rinuncia a tutti i sudamericani, impegnati tra voli intercontinentali e coincidenze, ma guai a parlare di scuse, scrive il Corriere della Sera commentando le dichiarazioni del tecnico in conferenza: "Dobbiamo accettare il calendario, nessun alibi. La parola emergenza non c’è. Abbiamo la formazione ideale per giocare contro il Napoli. Sono molto sereno, nelle difficoltà bisogna tirare fuori qualcosa in più. È stimolante, usciremo da questa situazione". Strategie comunicative a parte - si legge - questo dà pure l’idea della forza della Juve, con la quale viaggerà anche il presidente Andrea Agnelli: senza mezza squadra, può comunque incollare una formazione di non banale valore, mica solo per gli ingaggi