Corsera - Koulibaly coltiva ambizioni più alte del Napoli a livello economico e tecnico

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Spalletti deve scendere a patti con il mercato del suo giocatore più rappresentativo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly coltiva ambizioni più alte del Napoli a livello economico e tecnico. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Spalletti deve scendere a patti con il mercato del suo giocatore più rappresentativo, ma sulla cessione alla Juventus è stato posto il veto. De Laurentiis non può garantire questo, nonostante le cene e gli incontri milanesi.

Il cartellino del senegalese è di proprietà del Napoli fino al 2023 e non c'è cifra che tenga: 30 milioni il prezzo per tutti, mentre per la Juventus 60 potrebbero non bastare. Le sirene del Chelsea sono insistenti, il centrale ci andrebbe adesso perché ora il rinnovo a 6 milioni annui potrebbe non bastargli più.