CorSera - La conferma a sorpresa non è da escludere: tweet ADL lascia spiragli per Gattuso

E' da mesi, ormai, che si dice che a fine stagione Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis si separeranno dopo che nel rapporto che intercorre tra i due è sbucata fuori qualche crepa. Eppure il Napoli ora gioca bene, è in piena corsa per la Champions League (attualmente secondo in classifica) e le cose potrebbe anche cambiare, come scrive il Corriere della Sera: "Il post del presidente, stavolta diretto anche a Rino, lascia uno spiraglio per l’anno prossimo. I due sarebbero destinati a dirsi addio, ma chissà che, a sorpresa, le strade non si incrocino di nuovo".