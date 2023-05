Corsera - La replica di Spalletti ad ADL non si farà attendere

Questo il pensiero del Corriere della Sera oggi in edicola.

Dopo le parole di Aurelio De Laurentiis a 'Che Tempo che fa' (qui per rileggere l'intervista), non è da escludere una risposta di Luciano Spalletti. Questo il pensiero del Corriere della Sera oggi in edicola.

"Il Napoli squadra è appagato ma stanco, mentre De Laurentiis è in grande spolvero e ruba la scena a poche ore dalla partita nel salotto di Fabio Fazio: «Sono stato il primo a credere nello scudetto e a comprare i giocatori per Spalletti». Già, l’allenatore che va via. «Che dovevo fare – insiste Aurelio – mi ha chiesto di andare, mi ha detto che aveva dato il massimo, voleva un anno

sabbatico e io sono generoso». Svela così l’incontro a cena di qualche settimana fa quando si dissero addio. Motiva il divorzio. La replica di Spalletti non si farà attendere".