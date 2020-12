CorSera - Maradona, cuore pesante il doppio a 115 battiti al minuto: prescritti farmaci inadatti

La morte di Diego Armando Maradona continua a tenere banco in Argentina, con le indagini dei magistrati che proseguono alla ricerca di ulteriori indizi per capire cosa ha portato El Pibe de Oro al decesso. Il Corriere della Sera ha raccontato alcuni dei dettagli delle indagini: "I magistrati Laura Capra, Cosme Irribarren e Patricio Ferrari si riuniscono col procuratore capo e mettono al centro del mirino anche il medico che aveva prescritto gli antidepressivi, prima e dopo l’operazione alla clinica Olivos. Farmaci inadatti, il sospetto: costringevano il cuore di Maradona, pesante il doppio della norma, a 115 battiti/minuto anche nel sonno, quando un malato di coronarie come lui non doveva andar oltre gli 80.