Corsera - Milik sogna CR7: ancora no alla Roma

Milik ed una scelta che tiene banco su tutti i quotidiani. Anche l'edizione odierna del Corriere della Sera cerca di ricostuire l'intreccio di mercato tra Napoli, Roma e Juventus che coinvolge il polacco ed Edin Dzeko.

"La Juve ha un accordo con Milik, in uscita dal Napoli, ma non ha — e non troverà — l’intesa con De Laurentiis (il quale ha parlato di «avvoltoi» che girano attorno ai suoi giocatori: un caso?). Il progetto dei bianconeri, caldeggiato da Pirlo, è adesso quello di prendere Dzeko. Edin, carattere particolare, non direbbe no a questa avventura. L’accordo tra la Juve e il giocatore non è definito nel dettaglio, ma quasi: contratto biennale, ingaggio appena più alto dell’attuale. E anche l’intesa tra i bianconeri e la Roma, club amici, si troverà: la richiesta è 15 milioni, l’offerta 10, ci si incontrerà a metà strada. C’è però da trovare un centravanti per i giallorossi, vero inghippo della storia: l’ideale sarebbe Milik, che per ora rifiuta e continua a sognare Ronaldo".