Corsera - Mls non più torneo esotico ma campionato che inizia a sfornare talenti

Il sogno americano tenta Lorenzo Insigne, anzi è diventato per la sua famiglia uno scenario molto concreto. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che riassume così la situazione: "Un posto dorato dove poter trascorrere i prossimi 5 anni, ma anche dove c’è un movimento calcistico che oramai s’impone, nonostante il tradizionale dominio di altri sport. Proprio da lì, nel Toronto Fc, dove un piccoletto come lui, di nome Sebastian Giovinco, vinse il campionato nel 2017 (due anni prima aveva lasciato la Juventus) il pressing è diventato insistente e l’offerta è importante: è pronto per il capitano del Napoli un contratto di 5 anni da 10 milioni di dollari canadesi lordi a stagione, come base fissa, più sei di bonus legati a gol e assist. In totale 40 milioni di euro.

La Mls non è più un torneo esotico ma un campionato che inizia a sfornare talenti locali come McKennie della Juventus, Dest del Barcellona, Pulisic del Chelsea e Adams del Lipsia".