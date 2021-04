Corsera - Napoli mai così completo: ora vuole tagliare il traguardo Champions

Obiettivo Champions League. Il Corriere della Sera in edicola esalta la gara degli azzurri a Marassi: "La vittoria contro la Sampdoria certifica che il Napoli in questo momento è una squadra in salute, mai così completa e decisa a sfruttare al meglio le ultime otto gare di campionato per tagliare il traguardo della qualificazione-Champions.

Il riscatto dopo la sconfitta con la Juventus è stato immediato: un gol per tempo a Marassi, Fabian Ruiz e Osimhen, ma soprattutto superiorità tecnica e dominio del campo".