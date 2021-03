CorSera - Napoli più fresco? No, ha battuto la Roma per un altro motivo

L'edizione odierna del Corriere della Sera commenta la vittoria del Napoli contro la Roma: "Il Napoli tanto criticato, anche dal suo presidente, è in pienissima corsa per il quarto posto. Ha due punti in meno dell’Atalanta, ma anche una partita da recuperare: quella contro la Juventus che è stata la recente pietra dello scandalo, con le proteste dei dirigenti giallorossi per il «fai da te» delle due società. Se ieri il Napoli ha vinto, però, non è perché era più fresco (la Roma ha in realtà giocato meglio, o meno peggio, la ripresa che il primo tempo) ma perché Gattuso ha preparato la gara meglio di Fonseca e i suoi calciatori l’hanno interpretata meglio degli avversari, escluso Pellegrini".