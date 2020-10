Corsera - Napoli testa di serie nei sorteggi: si spera in un sorteggio non complicato

Giornata di sorteggi per l'Europa League dopo quelli effettuati per i gironi di Champions. Nel primo pomeriggio il Napoli conoscerà le sue avversarie, sperando questa volta in un urna benevola. Sul sorteggio scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Le squadre saranno divise in 4 fasce in base al ranking e, come in Champions, non sono previsti incontri tra club della stessa federazione. Sia il Napoli sia la Roma sono teste di serie e la speranza è che possano garantirsi un sorteggio non troppo complicato. Il Milan è in terza fascia. Passano le prime due di ogni girone alle quali vanno aggiunte le 8 retrocesse dalla Champions League e arrivate terze nel proprio girone. Il detentore del trofeo è il Siviglia, che ha vinto 6 volte l’Europa League. L’ultima con l’Inter".