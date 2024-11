Corsera: "Non risulta apertura fascicolo Procura Federale dopo dichiarazioni di Conte"

Questa la notizia che arriva sul tecnico azzurro sull'edizione odierna del Corriere della Sera

Non risulta apertura fascicolo Procura Federale dopo dichiarazioni di Conte: questa la notizia che arriva sul tecnico azzurro sull'edizione odierna del Corriere della Sera: "Antonio Conte (per il quale non risulta venga aperto un fascicolo dalla Procura federale: le dichiarazioni pur critiche non sono considerate offensive) domenica ha tuonato contro la Var al termine della sfida con l’Inter per il rigore concesso ai nerazzurri per il contatto Anguissa-Dumfries.

Marotta replica con sarcasmo al tecnico del Napoli: 'È una persona intelligente e un grande comunicatore, quando parla ha suo obiettivo. Credo che con la tecnologia si migliori la situazione, diminuiscono gli errori. L’arbitro era vicino all’azione, il contatto fisico c’è stato e il piede è stato spostato: per me era rigore. Poi si può dibattere in maniera costruttiva sull’utilizzo migliore della Var'".