Corsera - Per i media inglesi c'è ancora l'ipotesi Ronaldo al Napoli

Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che sulle voci di un possibile approdo in azzurro dell'asso portoghese

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con Ronaldo più lontano e Osimhen che resta, Il Napoli deve dimostrare la sua forza offensiva stasera nella sfida allo stadio Maradona contro il Lecce. Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che sulle voci di un possibile approdo in azzurro dell'asso portoghese si limita a scrive dei rumors in arrivo dall'Inghiilterra.

"Ultime 24 ore di mercato con la suggestione Ronaldo che per i media inglesi ancora resiste e il nodo portiere. Keylor Navas discute la risoluzione con il Psg e se non troverà un accordo non si muoverà da Parigi".