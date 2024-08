Corsera - Per Mctominay trattativa in stato avanzato con lo United

Il Napoli a caccia di rinforzi per il centrocampo: aumentano le voci sull'interesse concreto per Scott Mctominay, scozzese classe 1996 che pare in uscita dal Manchester United che piace molto ad Antonio Conte. A scrivere della trattativa per il mediano col vizio del gol è l'edizione odierna del Corriere della Sera.

"La macchina si è messa in moto, una volta di fronte all’evidenza: trattativa avanzata pure per Mctominay centrocampista del Manchester United. Lukaku aspetta da una settimana che il Chelsea accetti l’ultima proposta fatta dal Napoli (30 milioni) ma se si sblocca è irrealistico pensare che possa essere la panacea dei mali. È però il bomber che manca, l’uomo che per Conte è disposto ad andare in guerra, il giocatore esperto, esempio di cattiveria e concretezza".