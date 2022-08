Corsera pessimista su affare Raspadori: "Distanza aumentata, Sassuolo non scende sotto i 40 mln"

Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto sul mercato delle big e trova spazio anche quello di Giacomo Raspadori

Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto sul mercato delle big e trova spazio anche quello di Giacomo Raspadori. La distanza tra Napoli e Sassuolo anziché assottigliarsi aumenta e allora è tutto in stallo assoluto. 33 milioni di euro l'offerta del club di Aurelio De Laurentiis, 40 la richiesta che non si abbassa di un euro da parte di Carnevali.