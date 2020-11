CorSera - Ricorso respinto, amarezza per Gattuso: sfida con la Juve la più importante

L'edizione di oggi de Il Corriere della Sera pone lo sguardo in casa Napoli, dopo la decisione del giudice Sandulli di respingere il ricorso per la sconfitta a tavolino contro la Juve: "L’amarezza è anche di Rino Gattuso, che da uomo di campo non accetta di dover perdere una partita senza averla neanche giocata. La legge sportiva, però, per ora gli ha tolto la sfida a cui forse teneva di più, quella con la Juventus. Con la convinzione di poterla anche vincere".