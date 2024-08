Prima pagina Corsera: "Serie A, il lungo derby di Milano per la corsa scudetto"

e prime due big a scendere in campo saranno l'Inter campione d'Italia e il Milan, impegnate entrambe sabato 17 agosto

È appena cominciata la settimana che conduce al via al campionato. Le prime due big a scendere in campo saranno l'Inter campione d'Italia e il Milan, impegnate entrambe sabato 17 agosto: i nerazzurri faranno visita al Genoa alle 18.30, mentre di sera i rossoneri se la vedranno con il Torino.

Il derby a distanza viene così inquadrato dalla prima pagina del Corriere della Sera oggi in edicola: "Serie A, sabato il via. Il lungo derby di Milano per la corsa scudetto".