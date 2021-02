CorSera - Si torna negli inferi: Napoli spaesato, lento e impaurito come settimane fa

Il Napoli cade sul campo del Granada e adesso servirà un'impresa per superare il turno in Europa League. Questa la breve analisi fatta dall'edizione odierna del Corriere della Sera: "Basta un niente per tornare negli inferi. Il Napoli, con una lista infinita di indisponibili, brucia i tempi e si presenta in Europa League contro il Granada come la squadra spaesata, lenta e a tratti anche impaurita di qualche settimana fa".