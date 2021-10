Corsera - Spalletti deve guardare preoccupato a gennaio per la Coppa d'Africa

"Il Napoli è ancora imbattuto e gioca sempre un bel calcio. La Roma ha reagito nella maniera migliore dopo il disastro di Bodo e, anche se ha subito a lungo il palleggio degli avversari, ha costruito le migliori occasioni da gol". Questo il commento del Corriere della Sera allo 0-0 dello Stadio Olimpico tra azzurri e giallorossi.

Il quotidiano aggiunge: "Spalletti deve guardare preoccupato a gennaio, quando la Coppa d’Africa gli porterà via Koulibaly, Anguissa, Osimhen. Mourinho spera che il mercato gli porti rinforzi. Non si può arrivare in fondo con 13-14 giocatori anche se ha già annunciato che mercoledì, a Cagliari, giocherà la stessa squadra".