CorSera - Spalletti tenace anche in amore: conquistò la moglie abbonandosi a l'Unità

Focus sulla figura di Luciano Spalletti sul Corriere della Sera nel giorno del debutto come commissario tecnico dell'Italia. Il quotidiano racconta anche un episodio della sua vita privata: "Tenace, resistente.

Anche in amore. Mario Sconcerti — caro, grandissimo Mario — raccontava che Spalletti conobbe la sua compagna Tamara, attuale madre dei tre figli, ai tempi in cui militava nello Spezia: lei vendeva il quotidiano l’Unità «porta a porta» — i militanti facevano persino questo: poi, come saprete, sarebbero stati indirizzati verso i valori dell’armocromia — e così Luciano decise di andare in marcatura stretta e abbonarsi ripetutamente al quotidiano fondato da Antonio Gramsci".