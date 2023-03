Corsera spera nel derby italiano in Champions: "È la strada più semplice per la finale"

Ma il vero vantaggio delle italiane è che hanno già raggiunto un obiettivo del tutto insperato ad agosto e non hanno più molto da perdere

Un derby la strada più facile per la finale. Sul Corriere della Sera si parla del sorteggio Champions League che riguarderà Napoli, Inter e Milan: "Nel sorteggio di Nyon non è da trascurare anche un derby con il Napoli, che pure in campionato sta dominando: l’Inter in fin dei conti ha causato la prima sconfitta stagionale degli azzurri, mentre a inizio aprile il Milan sarà in scena al Maradona. Il problema è che arrivati a questa quota, l’aria è sempre più sottile e bisogna essere attrezzati per non ritrovarsi con il cuore in gola troppo presto. Le italiane sono tornate in tre ai quarti dopo 17 anni perché sono state brave ma anche fortunate nel sorteggio degli ottavi, che le ha messe di fronte alle tre avversarie più abbordabili. E ha ragione Spalletti quando respinge al mittente i complimenti di Guardiola, ormai anche un po’ stucchevoli.