Corsera sui gol subiti: "Classica spia rossa della distrazione che si è accesa"

Non solo rose e fiori durante la gara vinta 4-2 con lo Spezia. L'edizione odierna del Corriere della Sera si sofferma sul black-out che ha portato gli azzurri a subire due reti nel finale di gara contro la squadra di Italiano: "Restano quei due gol incassati nel secondo tempo, la classica spia rossa della distrazione che si è accesa ancora una volta, mandando la squadra in confusione e in preda alla paura.

Per una notte, però, niente musi lunghi. La squadra stavolta ha vinto interpretando la partita contro lo Spezia alla stessa maniera di quella di campionato del 6 gennaio scorso (trenta tiri, un solo gol), ma la sconfitta aveva decretato l’inizio della crisi. Dopo quaranta minuti partenopei in vantaggio di quattro gol (Koulibaly, Lozano, Politano e Elmas) capitalizzando tutte le occasioni".