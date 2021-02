CorSera sul mercato: "Il Covid ha fatto la differenza, gennaio triste e cupo"

Mercato povero quello di gennaio, ne parla l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Tanto per aiutarvi a capire: l’anno scorso la Juventus aveva speso 44 milioni per Kulusevski che sarebbe arrivato a giugno, l’Inter 20 per Eriksen e il Milan era andato a segno riportando in Italia il talento selvaggio di Ibrahimovic. La Fiorentina, regina del mercato d’inverno, aveva investito la bellezza di 70 milioni. Quest’anno gennaio è stato triste e cupo. E i saloni dell’hotel milanese, che hanno ospitato gli ultimi giorni di trattative, sono rimasti malinconicamente semi deserti. Forse anche perché, per entrare, serviva il tampone negativo. Il Covid ha fatto la differenza".