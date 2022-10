CorSera - Trappola per tre: anticipi in apparenza facili per Napoli, Juve e Inter

Il Corriere della Sera concentra il focus sulle prossime partite di Napoli, Juventus e Inter.

Il Corriere della Sera concentra il focus sulle prossime partite di Napoli, Juventus e Inter. Tre anticipi in apparenza facili reduci dalla Champions: Spalletti contro il Sassuolo deve evitare i cali di tensione, Allegri conta i superstiti e pensa a un cambio di modulo, mentre Inzaghi con la Samp non può concedersi alcuna distrazione. Occhio alle trappole. Il lungo sprint d’autunno è arrivato allo snodo decisivo, al crocevia della verità, quello che non si può sbagliare, perché poi potrebbe essere tardi per ritrovare la strada giusta.