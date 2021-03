Corsera - Zero dialogo tra Gattuso e ADL, Giuntoli non è portavoce delle esigenze del club

Sassuolo è stata un’altra occasione persa, l’ennesimo rimpianto che ha messo a nudo le fragilità di tutti. Il Corriere della Sera sottolinea le difficoltà di gestione in casa Napoli, alle prese con nuove turbolenze interne dopo gli ultimi risultati ed il pareggio amaro col Sassuolo che 'ha riproposto allo specchio le divisioni all’interno di un club dove presidente e allenatore non dialogano, il direttore sportivo non è il portavoce delle esigenze del club. Ha certificato evidentemente la mancanza di una guida autorevole che gestisca momenti così complicati e soprattutto se ne assuma le responsabilità" si legge sul quotidiano.