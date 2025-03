Cronache di Napoli - Col Milan Anguissa e David Neres partiranno dalla panchina

vedi letture

Torna dunque il campionato, con il Napoli reduce dallo 0-0 di Venezia rimediato prima della sosta e che insegue la capolista Inter

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Cronache di Napoli, con seguente titolo: "La corsa scudetto riparte dal 3-5-2: col Milan Anguissa in panchina". Torna dunque il campionato, con il Napoli reduce dallo 0-0 di Venezia rimediato prima della sosta e che insegue la capolista Inter avendo 3 punti in meno rispetto ai nerazzurri.

Rientrano i Nazionali: per minutaggio, i napoletani e gli interisti sono i più spremuti. La squadra di Conte ricomincia con un big match, in programma domenica sera al Maradona contro il Milan: il tecnico dovrebbe dare continuità a modulo visto nelle ultime settimane. Neres quindi inizialmente in panchina e pronto a dare una mano a gara in corso, come il centrocampista camerunese ex Fulham.