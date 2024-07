Prima pagina Cronache di Napoli: "Il Napoli dice no alle contropartite, solo cash per Osimhen"

Al suo posto il Napoli spinge per Lukaku, sempre più vicino.

"Contatto Osimhen-Psg, il Napoli dice no alle contropartite tecniche. Lukaku aspetta gli azzurri" è il titolo che si può leggere nella prima pagina di Cronache di Napoli oggi in edicola in merito al mercato del Napoli. Osimhen andrà via, non ha partecipato neanche alla amichevole nel ritiro a Dimaro dove c'è stato per il primo test per la squadra di Antonio Conte. Al suo posto il Napoli spinge per Lukaku, sempre più vicino.