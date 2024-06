Prima pagina Cronache di Napoli: "Manna vola in Germania con l'offerta per blindare Kvara"

Il mercato del Napoli sempre più nel vivo. Il neo diesse, Giovanni Manna, atterrerà in Germania

Il neo diesse, Giovanni Manna, atterrerà in Germania: "Parte la missione Kvara", intitola Cronache di Napoli: presentare l'offerta da 5 milioni di euro per la firma sul rinnovo con il club azzurro.

Una contromossa importante nella speranza di mandare a vuoto i continui tentativi e le avance mostrate dal PSG nei confronti dell'asso georgiano. Intanto il giocatore valuta la permanenza per brillare con Conte. In taglio medio-basso a destra spazio anche alla Nazionale azzurra: "O si fa l'Italia o si va a casa", intitola il quotidiano campano, per il dentro o fuori con i croati ad Euro 2024.